Facebookin arvo huvennut kymmeniä miljardeja! Zuckerberg menetti kahdessa päivässä enemmän kuin Suomen miljardöörit omistavat yhteensä

Torstaina 19 prosenttia Wall Streetillä arvostaan menettänyt Facebook oli vielä ennen keskiviikon tulosjulkistustaan 630 miljardin dollarin arvoinen yritys. Kahden pörssipäivän jälkeen arvosta on jäljellä 510 miljardia dollaria.

120 miljardin arvonpudotus on Wall Streetin historian suurin yksittäisen yrityksen arvonpudotus.

Sijoitus tippui kahdella

Suurin menettäjä syöksyssä on ollut Facebookin suuromistaja Mark Zuckerberg, jonka varallisuudesta on kahdessa päivässä huvennut 16 miljardia dollaria. Talouslehti Forbesin mukaan Zuckerbergin varallisuus on ollut noin 60 miljardia euroa viime vuonna, joten aivan tyhjän päälle mies ei putoa.