Fortum voitti uusiutuvan energian huutokilvassa Venäjällä – maa tarjoaa sähkölle kovan takuuhinnan

Fortum on voittanut Venäjän valtion uusiutuvan energian huutokaupassa oikeuden rakentaa 110 megawattia (MW) takuuhintaista aurinkovoimakapasiteettia.

Samassa huutokaupassa Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto, josta Fortumin osuus on puolet, voitti oikeuden rakentaa 823 megawattia takuuhintaista tuulivoimakapasiteettia.

Viime kesänä Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto voitti oikeuden rakentaa vuoteen 2022 mennessä 1 000 megawattia tuulivoimaa, mistä 50 megawattia on tällä hetkellä rakenteilla.

Houkuttava bisnes

Venäjän takaama sähkön takuuhinta niin aurinkosähkölle kuin tuulisähkölle on ylitsepursuava. Suomessa on jo vuosia sekä kiukuteltu että riidelty tuulivoiman 83,50 euron takuuhinnasta megawattitunnilta ja nyt osa tuulivoimayhtiöistä ilmoittaa, että ne pystyvät rakentamaan tuulivoimaloita markkinahintaan.

Fortumin strategiana on kasvaa tuuli- ja aurinkovoimassa gigawatti-kokoluokkaan. Tavoitteena on tehdä yhtiön teknologiseen osaamiseen ja tietotaitoon perustuvia valikoituja investointeja uusiutuvaan energiaan.

Fortumin valitsemat aurinkovoimaloiden sijaintipaikat ovat erinomaiset. Kun esimerkiksi vuositasolla aurinkoenergian määrä per neliömetri on Keski-Suomessa noin 900 kilowattituntia ja esimerkiksi Lissabonissa noin 1700 kilowattituntia, niin Kazakstanin lähellä aurinkoenergian määrä vaihtelee 1 600–1 800 kilowattitunnissa per neliömetri.