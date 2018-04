Fortumia tölvinyt venäläisekonomisti Ilta-Sanomille: "Suomen politiikka on Venäjää aggressiivisempaa"

Deljaginia pidetään presidentti Vladimir Putinin talousneuvonantajana. Deljagin kirjoitti viikko sitten, että suomalaisesta valtionyhtiöstä on tullut uhka Venäjän energia- ja myös muulle turvallisuudelle. Lehdessä hän väitti myös, että Fortumin hallituksen johdossa olisi Suomen puolustusministeri ja yhtiön hallitukseen kuuluisi Suomen poliittisen poliisin edustaja. Fortum kertoo ryhtyneensä oikeustoimiin virheellisten väitösten oikaisemiseksi.

– Fortum ei ole kahteen vuoteen reagoinut aiempiin tietoihin, joten siitä voi tehdä johtopäätöksen, että tietoni ovat olleet oikeat, Deljagin sanoo IS:lle.



– Fortum on valtiollinen yritys, ja piste. Venäjä ei käy ketään vastaan taistelua talouspakotteilla, mutta Suomi käy. Suomen politiikka on siten pahempaa kuin Venäjän, se on aggressiivisempaa, Deljagin ilmoitti.