Google on jättänyt valituksen EU-komission määräämistä 4,3 miljardin euron sakoista – sanktio määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Komissio asetti heinäkuussa Googlelle 4,3 miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Googlen tiedottaja vahvistaa, että yhtiö on valittanut asiasta EU:n yleiseen tuomioistuimeen.

Komission mukaan Google on antanut puhelinvalmistajien käyttää omistamaansa Android-ohjelmistoa ilmaiseksi, mutta samalla se on edellyttänyt omien palveluidensa asentamista puhelimiin. Komission mukaan Google on näin käyttänyt Androidia välineenä sementoidakseen asemaansa hallitsevana hakukoneena.