Huippu-uutinen Suomeen: Autotehdas rekrytoi jälleen tuhat uutta työntekijää – jättipotti tuo kaupunkiin uusia koulurakennuksia ja uimahallin

Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salon mukaan uusien työntekijöiden tuloon on valmistauduttu myös työyhteisössä.

– On pyritty rakentamaan yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jotta tänne tullessa olisi helppo löytää uusia kontakteja ja samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Uudenkaupungin haasteena on ollut asuntotarjonnan riittämättömyys ja kohtuuhintaisten asuntojen löytäminen autotehtaan työntekijöille.

– Eniten kysytään pieniä vuokra-asuntoja, mutta niiltä osin kun niitä on tarjolla kohtuuhintaisina, ne menevät nopeasti. Asuntoja on myynnissä pari sataa, väliaikaisista moduuliasunnoista vapaana on yli 70.