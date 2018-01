Hypo: Reipas talouskasvu näkyy jo tänä vuonna ihmisten arjessa – "Aktiivimalli voi tuoda tilastoihin valetyöllisiä"

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo, että Suomen taloudessa on nousupotentiaalia tätäkin enemmän.

– Viennissä itään saattaisi olla vielä nousupotentiaalia, koska Suomen vienti Venäjälle on melkein puolittunut, joten siellä on kasvun mahdollisuuksia. Myös kasvavassa matkailussa on edelleen mahdollisuuksia, samoin kuin kaupungistumisessa, arvioi Brotherus.