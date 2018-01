Hyviä uutisia teollisuudesta: Tänä vuonna investoidaan yli 4 miljardia – "Tilanne selvästi parantunut"

Laskusta huolimatta investointeja on tehty näin paljon viimeksi lähes kymmenen vuotta sitten. Viime vuoden yksi jätti-investoinneista oli Äänekosken biotuotehdas. Vastaavansuuruisia satsauksia ei ole tänä vuonna luvassa, vaan investointeja odotetaan erityisesti keskisuuriin yrityksiin. Yli kolmannes tälle vuodelle tehdyistä suunnitelmista on laajennuksia, erityisesti teknologia- rakennustuote- ja kemianteollisuudessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan ekonomistin Penna Urrilan mukaan tämä on erityisen hyvä uutinen.

– On tärkeää, että laajennamme myös kapasiteettia, emmekä vain korvaa vanhaa. Tämä kertoo siitä, että yrityksillä on tarvetta kasvattaa kapasiteettiaan, kun kysyntä kasvaa.

Tutkimus- ja tuotekehitys vihdoin kasvussa

– Sillä Suomi pärjää tulevaisuudessa, ja voimme itse panostaa siihen. Saavutettu nousu on positiivista, mutta se on vielä kaukana siitä, mikä taso on aikanaan saavutettu.