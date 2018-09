Kalliit vuokrat sulkevat Helsingin keskustan yrityksiä: "Persoonallisuus häviää, jäljelle jäävät massamyymälät"

– Yhden kauppakeskuksen sisällä vuokra voi olla moninkertainen verrattuna toiseen. Esimerkiksi jalankulkuvirrat, kaupan koko ja toimiala vaikuttavat, jokainen liiketila on yksilö vuokranmäärityksessä.

Tarjonnan monimuotoisuus häviämässä



My o My -myymälän toimitusjohtaja Pauliina Louhiluoto muistuttaa, että vuokran lisäksi kiinteistönomistajien tulisi huomioida yleinen markkinatilanne.

– Omistustaho siirtyy yhä useammin ulkomaille kiinteistösijoitusyrityksille, joilla on kovat tuottovaatimukset kiinteistöiltä ja se on ainoa kriteeri, Ihatsu huomauttaa.

Useat myymälät ovatkin joutuneet viime aikoina laittamaan lapun luukulle. My o My porskuttaa edelleen, mutta omistaja on huolissaan alan tulevaisuudesta.