Katso video: Näin hurjasti booli poreilee kuivajään vaikutuksesta – edes helteet eivät kuitenkaan saa ihmisiä ostamaan 78-asteista jäätä, menekki jopa laskee!

Hiilidioksidi- eli kuivajää valmistetaan alentamalla nestemäisen hiilidioksidin painetta. Kuivajään lämpötila on yli kolme kertaa tavallista vesijäätä kylmempää. Kuivajää on tehokas viilentäjä esimerkiksi ruoille, koska lämmetessään se haihtuu kaasuna, eikä vesijään tapaan kastele pintoja.

– Sillä tapaa näkyvät, että Woikoskelle on tullut yksittäisiä kyselyitä vähän enemmän tänä kesänä kuin normaalisti. Ihmisiltä on hajonnut esimerkiksi ilmastointilaite tai jääkaappi, ja tilalle tarvitaan pikaisesti jotain kylmennysmenetelmää.

– Kuivajään käyttö on suurimmaksi osaksi teollista, muun muassa kuivajääpuhalluksessa sekä nestetyppipakastimien ja vastaavien toimintahäiriöissä varajärjestelmänä. Kokonaistuotantomme on noin 50 000 kiloa vuositasolla, ja siitä vain osa menee yksityisasiakkaille.

– Kuivajääpuhallus on merkittävä osa kuivajääbisnestä. Menetelmä on samantapainen kuin hiekkapuhalluksessa, jossa kappaleita puhalletaan puhtaaksi esimerkiksi maalipinnoista. Kuivajääpuhalluksessa etuna on pölyttömyys.