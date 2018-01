Kauppa kasvaa tasaista tahtia – ei kuitenkaan automaattisesti luo uusia työpaikkoja

– Työvoiman saatavuus on yksi kasvua rajoittava tekijä. Meillä on sekä alueellista kitkaa että osaamiseen liittyvää kitkaa. Kaupungeissa olisi työpaikkoja ja asiakkaita, mutta vapaata työvoimaa on muualla. Lisäksi tarvitaan uudenlaista osaamista, ja tällaista ei ole helppo saada. Esimerkiksi koodarit ja data-analyytikoista on pulaa, ja heistä kilpaillaan myös muilla aloilla.