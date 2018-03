Kiinan Yhdysvalloille suunnittelemat tuontitullit vilkastuttaisivat kotimaisen sianlihan kysyntää – "Emme laske vientiä sen varaan"

Alalla kuitenkin muistutetaan, että kauppasodasta olisi kotimaiselle elintarviketuotannolle myös negatiivisia vaikutuksia. HKScanin vientijohtaja Jukka Nikkinen muistuttaa, että vienti Kiinaan EU:sta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja että USA on edelleen yksi suurimmista vientimaista.

– Jos Trump ei saa viedä sikaa Amerikasta Kiinaan, suomalaisilla lihanviejillä on mahdollisuus kasvattaa omaa vientiään sinne. Toisaalta jos EU lähtee viemään omia pakotteita USA:ta vastaan. niin elintarviketuotteet ovat se, joka kärsii yleensä näistä vientipakotepäätöksistä.

Ensimmäinen kontti Kiinaan ennen juhannusta

Lihatuotteet ovat kolmanneksi suurin osa-alue kotimaisessa elintarvikeviennissä, ja Kiinan merkitys vientikohteena kasvaa jatkuvasti. Atria on vienyt sianlihaa Kiinaan jo vuoden ajan. HKScan julkisti yhteistyön kiinalaisen kumppanin kanssa kuukausi sitten ja ensimmäinen kontti Kiinaan lähtee ennen juhannusta.

– Se on meille tärkeä uusi markkina. Tavoitteena on viedä ensimmäisen vuoden aikana kolme miljoonaa kiloa ja kolminkertaistaa vienti kolmen vuoden aikana. Jos kolminkertaistetaan, se tekee yhdeksän miljoonaa kiloa, joka on reilut kymmenen prosenttia koko tuotannosta.