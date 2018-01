"Kilpailu on niin kovaa, että melkein kilpaillaan hengiltä" – matka-alalle tulee uusia yrittäjiä joka suunnasta

Kilpailu matka-alalla on kuitenkin kovaa, sillä alalle nousee jatkuvasti uusia yrittäjiä. Kilpailua "tulee joka suunnalta", Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti kertoo.

– Osa on isoja yrityksiä, joilla on rahaa ja rahkeita tehdä järjestelmiä, joihin suomalaiset pienet yritykset eivät pysty. Meillä on tietenkin huolena, että emme halua koko bisneksen valuvan jonnekin amerikkalaisten globaalien jättien hoteisiin.