Kohu Facebookin ympärillä vaikuttaa jo pankkien sijoituksiin – Nordea kielsi rahastojaan ostamasta Facebookin osakkeita

Pankkikonserni Nordea kertoi eilen kieltävänsä sijoitusrahastojaan ostamasta Facebookin osakkeita. Kielto on voimassa ainakin kolme kuukautta. Nordean rahastojohtaja Hanna Porkan mukaan kiellon syynä on kymmenien miljoonien käyttäjätietojen päätyminen vääriin käsiin.

Facebook tarkkailussa myös Osuuspankissa

– Meidän normaalirahastojamme koskee kattava vastuullisen sijoittamisen prosessi, ja siellä rahastoissa Facebookia on jonkin verran. Me katsomme rauhassa miten asia kehittyy ja mitkä ovat yhtiön toimenpiteet tässä tilanteessa. Nyt sieltä on alkanut tulla jo huojentavaa viestiä, että toimenpiteisiin on ryhdytty.