Kommentti: Fortumista ikävä lokakampanja Venäjällä – Yhtiöllä miljardi syytä oikoa väitteet nopeasti

Fortum on joutunut Venäjällä ennenkin valeuutisten ja lokakampanjoiden keskelle, mutta tällä kertaa asia nousi julkisuuteen myös Suomessa. Fortumin johdon on otettava härskeimmätkin väitteet tosissaan, sillä yhtiöllä on niin paljon pelissä Venäjällä, kirjoittaa MTV Uutisten talouden päällikkö Jussi Kärki.