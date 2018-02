Kommentti: Pörssipaniikki ei näy ihmisten arjessa – tämä oli hyvä varoitus suomalaisille, myös seuraavalle hallitukselle

Osakekurssit ovat nousseet niin pitkään niin paljon USA:ssa, että pörssilaskua on osattu odottaa jo hyvä tovi. Nyt pitäisi vain tietää, onko viime päivien voimakkaassa alamäessä kyse normaalista korjausliikkeestä vai lopun alusta.

Sijoittajien laaja näkemys on, että pörssit eivät ole nyt romahtamassa. Maailmantalouden hyvässä vireessä ei ole tapahtunut muutoksia, vaan syyt Wall Streetin mustaan maanantaihin ovat muualla.

Presidentti Trumpin läpi runnomat veronalennukset tuovat ylimääräisen piristysruiskeen USA:n talouteen, joka on muutenkin hyvässä vauhdissa. Tämä nostaa riskiä talouden ylikuumenemisesta.

Uusi johta seurasi syöksyä aitiopaikalta

Pientä ironiaa on siinä, että pahinta pörssisyöksyä vuosikausiin sai seurata aitiopaikalta Jerome Powell, joka aloitti Yhdysvaltojen keskuspankin johtajana samana päivänä maanantaina. Poikkeuksellisesti Trump ei suonut jatkokautta Fedin johdossa Janet Yellenille, vaan nimitti tehtävään Powellin.

Jyrkät kurssilaskut nostavat jälleen puheenaiheeksi automatisoidun osakekaupan. On totta, että koneet ja robotit seuraavat trendiä ja ruokkivat sitä. Tämä tarkoittaa, että laskut voimistuvat - mutta vuorollaan toki myös nousut.

Kaikki asiantuntijat eivät halua liikaa korostaa automatisoidun osakekaupan merkitystä. Konetta on aina helppo syyttää, kun asiat menevät pieleen, mutta usein taustalla on myös ihmisten panikoitumista. Varsinkin pitkien nousuputkien loppuvaiheissa liikkeellä on mattimyöhäisiä uusia sijoittajia, jotka hermoilevat enemmän kuin konkarit.