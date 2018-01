Kryptovaluuttojen hinnat kovassa laskussa – tutkijat epäilevät rankkaa bitcoinin hintamanipulaatiota

Laskun on arveltu johtuvan Etelä-Korean korkeiden viranomaisten kaavailuista kieltää kryptovaluutat.

Esimerkiksi The Independentin mukaan bitcoinin arvo laski eilen alle 12 000 dollariin. Tämän päivän arvo on tätä juttua kirjoitettaessa hieman yli 11 000 dollaria eli noin 9000 euroa. Parhaimman hypen huipulla bitcoin maksoi lähes 20 000 dollaria.

Lähes kaikki kryptot ovat menettänet arvostaan vähintään 10 prosenttia. Pahimmillaan pudotus on ollut 40 prosentin luokkaa.

Yhdeksi pudotuksen syyksi on myös arvioitu parin viime viikon aikana kryptomaailmaan mukaan tulleita kokemattomia piensijoittajia. He ovat sijoittaneet valuuttoihin tunnepohjalta suuren määrän rahaa ja nostaneet valuuuttojen kurseja. Osa pettyy tai säikähtää suurta heilahtelua ja alkaa myydä, mikä taas laskee kursseja.

Kolmanneksi suosituin kryptovaluutta ripple on kadottanut arvostaan 25 prosenttia ja esimerkiksi ethereum 15 prosenttia.

Hintaa nostettiin boteilla?

Tutkijat Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore ja Tali Oberman vahvistavat julkaisussaan "Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem" joiltakin osin epäilyt, joiden mukaan valuutan kurssia on voitu ohjailla keinotekoisesti.