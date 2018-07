KSML:n päätoimittaja huolissaan MTV-kaupasta: Ruotsin valtio ei voi olla Suomen suurimman kaupallisen kanavan takana

Telia vahvisti perjantaina ostavansa Ruotsin suurimman kaupallisen televisiokanavan TV4:n ja Suomen suurimman kaupallisen televisiokanavan MTV:n. Ruotsin valtio on Telian suurin omistaja noin 37 prosentin osuudella.

– Suomen hallituksen on syytä reagoida tilanteeseen, hän kirjoittaa.

– MTV:n asemaan kaupassa on puututtava. Ei voi olla niin, että Ruotsin valtio on maamme suurimman kaupallisen kanavan takana. Juha Sipilän (kesk.) ja Petteri Orpon (kok.) hallituksen on syytä viestittää tämä Ruotsiin.