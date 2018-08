Kyberturvallisuusasiantuntija Jarno Limnéll pienen oululaisyrityksen toimitusjohtajaksi

Tosiboxin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty kansainvälisesti tunnettu kyberasiantuntija Jarno Limnéll, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Tosibox on pieni oululainen yritys, joka on kehittänyt suojattujen etäyhteyksien teknologian. Yrityksen tavoitteena on lisensoida teknologia maailman iot-turvalaitteiden ohjelmistoksi, Tekniikka & Talous kertoi perjantaina.