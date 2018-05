Lentoyhtiö Nextjet konkurssiin – Porin kaupunki tuki yhtiötä viime vuonna miljoonilla

Yhtiö peruutti kaikki lentonsa tänään alkaen kello 13.00 Ruotsin aikaa. Yhtiön verkkosivut poistuivat myös verkosta, mutta palasivat myöhemmin. Nyt etusivulla on teksti, jossa kerrotaan yhtiön hakeutuvan konkurssiin.

Työntekijöille tieto tekstiviestillä

– On erittäin valittavaa, että yhtiön hallituksen on ollut pakko tehdä tämä päätös. Erityisesti tämä on valitettavaa matkustajiemme kannalta ja tietysti myös tavarantoimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kannalta. Olemme tehneet kaiken vallassamme olevan ratkaisun löytymiseksi, mutta ikävä kyllä emme onnistuneet, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Magnus Ivarsson.