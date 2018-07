Luksusristeilijä Costa Smeraldaan lähtee kaasmarkkulaisesta pikkufirmasta kilometri metallilistaa – nousukausi tuonut lisää tilauksia

Varastossa on myös pieniä metallikaiteita, jotka pitävät grogilasin pystyssä sviitin pöydällä, vaikka myrsky tulisi. Laivoissa tarvittavien materiaalien pitää olla kestäviä ja laadukkaita, oli kyse kuinka pienestä yksityiskohdasta vain. Siksi muovi ei ole vaihtoehto.

Metallikiillotus Vesa Virta on esimerkki siitä, miten Turun telakan menestys säteilee myös pienemmille firmoille. Tällä hetkellä noin kolmasosa yhtiön tuloksesta tulee rakennuksien metallikaiteista, kolmasosa uimahallien metallituotteista ja kolmasosa laivoista.

Meyerin palkkalistoilla on eniten turkulaisia, seuraavaksi eniten on raumalaisia, noin 500 työntekijää.

Vuonna 2017 julkaistun selvityksen mukaan 6 prosenttia Turun telakalle toimittavista yrityksistä on satakuntalaisia. Tämä tarkoittaa noin 60 yritystä.

Nousukausi on tuonut tilauksia niin, että työtä riittää koko seuraavaksi vuodeksi. Hallitilaa on vuokrattu lisää ja koneita ostettu.

Satakuntakin hyötyy

Vuonna 2017 julkaistun selvityksen mukaan Satakuntakin on hyötynyt telakasta. Toimitusten arvosta Satakuntaan tulee vain kolme prosenttia, reilu 11 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Pirkanmaalla toimitusten arvo on suunnilleen sama, vaikka yrityksiä on reippaasti vähemmän kuin Satakunnassa.