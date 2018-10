Maksuhäiriöisten määrä kasvanut nopeammin kuin vuosiin – edes asuntolainoja ei kyetä maksamaan, vaikka korot ovat pohjalla

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Video: Miten päästä eroon maksuhäiriömerkinnöistä?

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on jatkanut kasvamistaan ja on nyt 381 700. Vuodessa määrä on kasvanut 7 500 ihmisellä, kertoo Asiakastieto Groupin tilasto.

– Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut nopeammin kuin moneen vuoteen. Syy kasvuun on ihmisten velkaantuminen moneen eri suuntaan. Nyt myös luottolaitoslainoista aiheutuneiden maksuhäiriömerkintöjen määrä on lähtenyt kasvuun. Osuus kokonaismäärästä on pieni, mutta silti huomion arvoinen, toteaa tiedotteessa liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastieto Groupista.

Luottolaitoslainoilla tarkoitetaan vakuudellisia luottoja, joita ovat esimerkiksi asuntolainat. Tähän on Muhosen mielestä syytä kiinnittää huomiota, koska asuntolainojen korot ovat tällä hetkellä vielä hyvin matalalla.

– Maksuvaikeudet saattavat lisääntyä, kun korot lähtevät nousuun, Muhonen toteaa.

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on noussut vuoden aikana erityisesti 35–39-vuotiaiden sekä 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä.

Jatkuvasti kasvava maksuhäiriöisten joukko on erittäin vakava ongelma sekä yksittäisen ihmisen että yhteiskunnan kannalta. Mitä syvemmälle talousongelmiin ihminen on ennen avun hakemista joutunut, sitä kauemmin niistä selviämiseen menee.

– Yhteiskunta pyrkii hillitsemään ylivelkaantumista puuttumalla niin sanottuun pikavippitoimintaan ja tehostamalla velkaneuvontaa. Vaikka pikavipeistä on tullut ihmisille maksuhäiriöitä, ei niiden kieltäminen ratkaise itse ongelmaa.



– Ihmiset ovat usein velkaantuneet moneen paikkaan. Heillä voi olla pankkilainaa, kuluttajaluottoja, maksamattomia vuokria, erilaisia viranomaismaksuja jne. Keskustelua pitäisi käydä enemmän siitä, mikä alun perin aiheuttaa velkakierteen. Taustalla on usein vakavia ongelmia, joiden takia elämän ja taloudenhallinta ajautuu pois raiteiltaan. Yksi tällainen on esimerkiksi peliongelma, johon voi huveta nopeasti todella suuria summia, Muhonen kertoo.

Positiivinen tieto ehkäisee?

Oikeusministeriön selvityksen mukaan positiivisen luottotiedon laajempi käyttö ehkäisisi ylivelkaantumisongelmia, sillä sen avulla luottopäätöksiä tehtäessä voidaan paremmin huomioida hakijan maksukyky. Tarve on ymmärretty ja parhaillaan keskustellaan, mikä olisi paras tapa kerätä ja hyödyntää tietoa kuluttajien olemassa olevista veloista.

– Ruotsissa käytössä on Asiakastieto Groupiin kuuluvan UC Ab:n ylläpitämä luottotietorekisteri, joka sisältää sekä maksuhäiriötiedot että positiivisen datan henkilön avoimista luotoista. Rekisterin ansiosta maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on laskenut viime vuosina, vaikka kuluttajien velkaantuminen on kasvanut”, Muhonen sanoo.

Suomeenkin uuden, positiiviset tiedot sisältävän rekisterin perustamista on esitetty, mutta Asiakastiedon näkemyksen mukaan se olisi liian hidas korjausliike kasvaviin velkaongelmiin.