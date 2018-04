Meyer Turku luovutti uuden risteilijän saksalaisvarustamolle – Telakan tilauskirja täynnä seuraavaksi kuudeksi vuodeksi

TUI Cruisesin toimitusjohtaja Wybcke Meierin mukaan Meyer Turun telakka on vakuuttanut toiminnallaan.

– Teemme sen eteen kovasti töitä. Meillä on hyvä tiimi ja olemme iloisi siitä, että onnistuimme jälleen. Laivan suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2015 ja tuloksena on aikaisempia sarjan aluksia pidempi laiva, jossa erityisesti matkustajatiloja on suunniteltu uudestaan, Meyer kertoo.