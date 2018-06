Meyer Turun telakka nauttii risteilyinnosta ja varautuu kilpailijoihin– tilauskirjat ovat täynnä vuoteen 2024 asti

Meyer Turun telakka nauttii nyt maailman risteilyalusten poikkeuksellisen kuumasta markkinasta. Turussa risteilijäalusten tilaukset ulottuvat vuoteen 2024, ja tilanne on samansuuntainen muillakin Euroopan suurilla risteilijätelakoilla.

Kaikkiaan risteilijöitä on maailmalla tilauskirjoissa pitkälti yli sata, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Tänä vuonna kaikenkokoisia risteilyaluksia on tulossa ­uusina käyttöön enemmän kuin 25, mikä olisi sekin ennätyksellistä.