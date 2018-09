Miksi osa tiloista on vielä tyhjillään? 500 miljoonaa euroa maksanut kauppakeskus Redi aukeaa torstaina

Kauppakeskus on rakennusyhtiö SRV:lle noin 500 miljoonan euron investointi. Redin kustannukset nousivat muun muassa projektin alussa tehdyn kaavavalituksen vuoksi, ja SRV:n tulos painuu tänä vuonna tappiolle. Yhtiö antoi tulosvaroituksen perjantaina.

SRV:lle Redi on Suomessa ensimmäinen kauppakeskus, jota se myös operoi. Tiloista on vuokrattu 80 prosenttia. Redissä on lähes 200 kauppaliikettä, 40 ravintolaa ja kahvilaa sekä viihdetarjontaa. SRV arvioi, että keskuksessa käy 12 miljoonaa asiakasta vuodessa.