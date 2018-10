Miljardöörilistan kärki uusiksi: Yli 20 vuotta ykköspaikkaa pitänyt Bill Gates sai väistyä

Omaisuutensa alkuperästä tällä viikolla ryöpytykseen joutuneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sijoitus Forbesin miljardöörilistalla on laskenut. Uuden listauksen mukaan Trump on sijalla 259, kun hän vuotta aiemmin oli sijalla 248.

New York Times uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Trump on perinyt rahansa isältään eikä tehnyt niitä itse, kuten hän on tähän asti väittänyt.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Rikkain yhdysvaltalainen on nyt Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos. Bezos syrjäytti paikkaa vuodesta 1994 pitäneen Bill Gatesin 160,2 miljardilla dollarillaan. Amazonin perustaja on lisäksi ensimmäinen megarikas, jonka omaisuuden nettoarvo ylittää 150 miljardia dollaria koko Forbesin listaushistorian aikana. Talouslehti on listannut superrikkaita yli 30 vuotta.

Bezosin omaisuus kasvoi vuodessa

24 vuotta listan kärjessä ollut Microsoftin perustaja on nyt sijalla 2. Bezosin omaisuus kasvoi vuodessa lähes satumaisen määrän eli 78,5 miljardia dollaria ennen muuta Amazonin osakekurssin nousun seurauksena.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Amerikkalainen talouslehti Forbes listaa vuosittain Yhdysvaltain 400 rikkainta ihmistä varallisuuden perusteella. Uudelle listalle päästäkseen ihmisen varallisuuden täytyy olla vähintään 2,1 miljardia dollaria. Se on uusi ennätys ja 100 miljoonaa dollaria enemmän kuin vuotta aiemmin.

Listalle nousseiden keskimääräinen omaisuus on 7,2 miljardia dollaria, kun se viime vuonna oli 6,7 miljardia. Rikkaiden rikastuminen johtuu lehden mukaan osakemarkkinoiden hyvästä kehityksestä.

Kovin nousija tänä vuonna on Twitterin 41-vuotias toimitusjohtaja Jack Dorsey, jonka omaisuus kasvoi lähes 190 prosenttia 6,7 miljardiin dollariin. Suurin menettäjä sen sijaan on 88-vuotias unkarilaissyntyinen suursijoittaja George Soros, jonka omaisuus hupeni 8,3 miljardiin dollariin.