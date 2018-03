Miltä kuulostaa 17 tuntia lentokoneessa? Australiasta pääsee nyt suoralla lennolla Eurooppaan, matkaa kertyy 14 500 kilometriä

Lentoreitti kulkee Perthin kaupungista Lontooseen, ja lentoaika on peräti 17 tuntia. Matkalle tulee pituutta 14 498 kilometriä.

Kyseessä on maailman toiseksi pisin suora lento. Maailman pisin lento on tällä hetkellä Australiasta Qatariin. Se on vain 31 kilometriä Qantasin uutuuslentoa pidempi.