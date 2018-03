Minna Helle: Rahoitusalalle sopu – kaikki työtaistelutoimet peruuntuvat

Viikonlopputöistä visaisin kiista

Ammattiliitto Pron viimekuisen kyselyn mukaan 40 prosenttia rahoitusalan prolaisista on halukkaita viikonlopputöihin, kunhan ne sovitaan niin, että työ- ja yksityiselämä ovat tasapainossa.

– Pron tavoite on koko neuvottelujen ajan ollut korostaa sitä, että viikonlopputyön on oltava vapaaehtoista ja että toimihenkilöiden elämäntilanteet on otettava huomioon. Esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen toteutuu nyt, kun toimihenkilö voi ilmoittaa erittäin painavasta henkilökohtaisesta esteestä, joka estää työskentelyn viikonloppuisin, johtaja Antti Hakala Prosta sanoo.