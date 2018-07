Miten EU:n ja Japanin vapaakauppasopimus vaikuttaa Suomeen? Ainakin yli 1000 yritystä hyötyvät

Eilen allekirjoitetun vapaakauppasopimuksen on arvioitu jopa kaksinkertaistavan EU:n Japanin vientiä. Sopimuksen seurauksena muun muassa japanilaiset autot pääsevät aiempaa vapaammin Euroopan markkinoille ja Japani madaltaa kynnystä EU:n maataloustuotteiden maahantuonnille.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (Kok.) mukaan markkinoilla on luvassa uusia mahdollisuuksia.

– Nyt puhutaan EU-unionin lisäksi aika isosta markkina-alueesta, ja täytyy muistaa että Japani on myös ostokykyinen markkina.

Tullihelpotuksia heti vuoden alussa

Tullihelpotuksista yli 90 prosenttia on tarkoitus astua voimaan heti vuoden 2019 alussa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi Suomesta Japaniin vietävien tekstiilitullien poistumista.

– Lisää meidän kilpailukykyä, vaikea arvioida, voi olla jopa kymmeniä prosentteja, kyllä sillä sellainen psykologinen vaikutus varmasti on. Näen että se hyvin potentiaalinen, erinomainen kohde suomalaisille firmoille, Joutsen Finlandin hallituksen puheenjohtaja Eero Kotksaari arvioi.

– Juustojen tullihan on tällä hetkellä 28 prosenttia. Se lähtee siitä laskemaan viidentoista vuoden aikana ja kuudentoista vuoden aikana tulli on nolla. Valiollahan on tälläkin hetkellä jonkin verran vientiä Japaniin, mutta erityisesti juustojen tullien laskeminen luo uusia mahdollisuuksia, Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt toteaa.