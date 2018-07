MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund Telia-kaupasta: Erinomainen mahdollisuus

– Kauppa on MTV:lle erinomainen mahdollisuus. Pystymme kehittämään toimintaamme ihan uudella tavalla eteenpäin. Tämä on kotimaiselle kuluttajalle ja koko viihdealalle merkittävä uutinen, Nordlund sanoo.

Telia kertoi tänään ostavansa MTV:n ja Mediahubin Suomessa. Kauppaan kuuluvat myös ruotsalaiset TV4 ja C More. Kauppahinta on 9,2 miljardia kruunua eli noin 889 miljoonaa euroa.