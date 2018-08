Oluen hinnassa nousupaineita – mallasohran sato jäämässä 40 prosenttia viime vuotta pienemmäksi

– Satomenetyksiä on jopa yli kolmannes. Olemme myös hyvin huolissamme sadon laadusta. Suurimmat huolet liittyvät korkeaan valkuaiseen sekä vihreisiin jyviin.

Kuivuus uhkaa nostaa oluen hintaa

Kuivuus ja kuumuus on nostanut mallasohran hintaa yli viidenneksellä. Kivelän mukaan raaka-aineen kallistuminen voi vaikuttaa myös oluiden hintaan.

– Kuluttajille hinnat tulevat pysymään suhteellisen samana, sillä jälleenmyyjien kanssa on tehty niin pitkät sopimukset. Kuitenkin jokainen sentti pois meiltä on huono juttu, mutta emmehän me luonnonilmiöille mitään voi.