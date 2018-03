Onko asuntomarkkinoilla luvassa taajama-ilmiö? – Asiantuntijat: Pieniä merkkejä on

– Tänä vuonna nähdään, ovatko ihmisten mieltymykset muuttuneet ja tahtovatko ihmiset sittenkin asua tiiviimmin ja hyvillä sijainneilla. Pieniä merkkejä on siitä, että pientaloasuminen kasvukeskusten ympärillä on yhä suosittua, esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla uudispientalorakentaminen kasvaa ja itseasiassa Nurmijärvelläkin on tultu aika paljon ylös, Pakarinen listaa.