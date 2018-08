Orpo: Suomen velkaantuminen saatava pysähtymään kokonaan ensi vuoden aikana

Orpon mukaan Suomen kokonaisveroaste on laskenut kaksi prosenttiyksikköä tällä hallituskaudella. Hän korostaa, että kokonaisveroasteen laskeminen on ollut ”yksi hallituksen talouspolitiikan keskeisiä tavoitteita”.

- Me olemme menossa nyt alle 42 prosentin kokonaisveroasteen. Laskua on kaksi prosenttiyksikköä siitä kuin hallitus aloitti. Kyllä kokonaisveroaste on yksi sellaisia keskeisimpiä mittareita, joka kertoo talouden dynamiikasta, Orpo toteaa.

Kasvun hidastuminen huolettaa

- Erityinen ilon aihe kesän aikana on ollut tämä työllisyyden koheneminen. Erityisen ilahduttavaa on se, että tämä kasvu on todellista. Työtunnit ovat kasvaneet ja kokoaikaisten työsuhteiden määrä on kasvanut. Ei siis tempputyöllistämistä vaan oikeaa työllistämistä, valtiovarainministeri kertoo.