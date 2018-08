Pakotesota luo uhkan Suomen viennille – asiantuntija: Suomi voisi vastata Iranin patoutuneisiin investointitarpeisiin

– Nyt kun Yhdysvallat asettaa pakotteet voimaan, pankkien välinen maksuliikenne ja rahoitus uhkaavat katketa myös Iranin ja Euroopan välillä, ja silloin kun rahan liikkumisessa on haasteita, se on ongelma, Ek:n EU- ja kauppapolitiikan johtaja Petri Vuorio selittää.

Suomi on vienyt Iraniin kuukausitasolla noin 10 miljoonan edestä tavaroita. Mahdollisuuksia on erityisen paljon terveysteknologiassa ja maatalouskoneviennissä.

– Iranin vientipotentiaali on niin merkittävä, koska se on niin sanotusti viimeinen merkittävä markkina, joka avautuu 80 miljoonaa, Petri Vuorio sanoo.

– Iranissa on laajamittainen potentiaali (viennille). Iran on viimeisin uusi merkittävä markkina, jossa on patoutuneita investointitarpeitaa tämän eristyneisyyden aikana. Siellä on siis paljon infrastruktuuria, joka pitäisi laittaa uusiksi, Vuorio selittää.