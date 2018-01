Pankinjohtaja paljastaa, miten asuntolainaan saa mahdollisimman pienen marginaalin

Asuntolainamarkkinoiden yksi pienemmistä tekijöistä, Hypo-pankki, avaa blogikirjoituksessa seikkoja, joita pankit ottavat huomioon tarjotessaan alhaista marginaalia asiakkaalle. Marginaali on asuntolainan koron pankille jäävä osuus.

Kaupunkiasuntoa ostava on hyvissä asemissa lainamarginaalineuvotteluissa.

Hypon lainaamisesta ja asiakaspalvelusta vastaavan pankinjohtajan Sami Vallinkosken mukaan saadakseen alhaisen, esimerkiksi 0,5 prosentin marginaalin, on käytännössä asuttava kasvukeskuksessa, mieluiten vielä pääkaupunkiseudulla, jossa pankkien välinen kilpailu on kovinta ja riski asuntojen arvon laskusta on pienempi kuin maaseudulla.