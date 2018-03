Pienet taloyhtiöt eivät aina kiinnosta isännöitsijöitä – vaihtuvuus suurta, ei tutkintovaatimuksia

– Iso yhtiö on usein isännöitsijöille kiinnostavampi kohde. Tässä vaikuttaa bisneslogiikka, sillä isännöintiin liittyy tehtäviä, jotka ovat samanlaisia yhtiön koosta riippumatta, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sanoo.

Isännöintipalveluiden saatavuutta pitää Keron mukaan huonona tai kohtalaisen huonona jopa kolmannes pienistä taloyhtiöistä. Pieniä, alle kymmenen huoneiston taloyhtiöitä Suomessa riittää. Niitä on yli puolet maan 88 000 taloyhtiöstä.

Vaihtuvuus suurta, ei tutkintovaatimuksia

– Vaihtuvuus on nyt alalla suurta. Isännöinti on ala, jolle on helppo tulla mutta vaikeampi menestyä, Heikkilä sanoo.