Pitääkö sijoittajan olla huolissaan pörssinotkahduksesta? "Riski on viimein palannut markkinoille"

On tärkeää tuntea itsensä sijoittajana



– Nyt testataan, ovatko osakesijoittajat mukana markkinoilla nauttimassa nopeista voitoista ja onko kaikki helppoa ja kivaa. Tämä on se syy, miksi asiantuntijat neuvovat hajauttamaan. Juuri näiden päivien vuoksi on hyvä, että on korkosijoituksia, vaikka tuntuu, etteivät ne tuota mitään, Heikkilä arvioi.

– Jos tilanne tuntuu pahalta, voi miettiä, onko oma osakepaino liian suuri. Sitä voi vähentää tarvittaessa. Tilanteessa on tärkeää tuntea itsensä, nyt on hyvä pohtia, mikä on se aikahorisontti, jolla on mukana sijoittamisessa. Jos se on kymmenen vuotta, voi hyvin odottaa ja jatkaa suunnitelman mukaan, mutta jos tarvitsee vuoden sisällä rahaa, tilanne voi olla erilainen, Lounasmeri luonnehtii.