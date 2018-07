Raitiovaunuja valmistavan Transtechin tilauskanta kipuaa miljardiluokkaan – yhtiöllä jatkuva pula osaajista

Otanmäessä syntyy nyt parikymmentä raitiovaunua vuodessa ja saman verran junanvaunuja. Tilauskirja on niin paksu, että raitiovaunujen määrä pitäisi jopa kolminkertaistaa lähivuosina.

Transtechin nykyinen omistaja on tsekkiläinen Skoda Transportation.

Pääkaupungin raitiovaunuja myös Saksaan

Transtechin Arctic-raitiovaunut ovat tuttuja pääkaupungin liikenteestä ja nyt niitä on myyty Saksaan vähintään 80 kappaletta.

– Tilauksen suuruus on noin 250 miljoonaa ja option suuruus on vajaa 100 miljoonaa. Tämä on Skoda Transportationille suurin yksittäinen kauppa, erittäin merkittävä koko groupille, toimitusjohtaja Lasse Orre kommentoi MTV Uutisille.