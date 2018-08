Ruoka kotiin kahdessa tunnissa? – Uusi ruoan verkkokauppa pitää toimitusmaksut matalalla ja palvelun joustavana

Jos ruoan saisi tilattua verkkokaupasta kotiinsa kahdessa tunnissa, kolmen euron toimitusmaksulla, tarttuisitko mahdollisuuteen?

Tähän mahdollisuuteen tarttujia toivoo ruoan verkkokauppa Ada Fresh, jonka pilottihanke käynnistyy perjantaina Espoossa.

Yrityksen toiminta on vielä pientä. Se pyörii perustajien omilla rahoilla, eikä yrityksellä ole vielä ulkopuolista rahoitusta. Keskusteluja rahoituksesta on kuitenkin käynnissä.

Yritys on myös palkkaamassa juuri ensimmäisen työntekijänsä ja tarkoituksena on haalia asiakkaita.

Tosin alkuun tarkoitus on edetä pienin askelin, kertoo Arhi Kivilahti, yksi yrityksen perustajista.

– Lähdemme pilotissa testaamaan niitä oletuksia, mitä meillä on, katsomme miten asiakkaat niihin reagoivat ja korjaamme toimintaa sitä mukaa, Kivilahti sanoo.

Perusoletus liiketoiminnan takana on siis se, että ihmiset todella haluavat ostaa ruokaa verkosta. Ada Freshin perustajat katsoivat kuitenkin, että ruoan verkkokauppa ei tällä hetkellä palvele niitä rutiineja, joita ihmisillä on ruokaan liittyen.

– Ihmiset eivät ole hirveän suunnitelmallisia. Ihmiset tuppaavat miettimään iltaruokaa ja sitä, mitä kaupasta pitäisi ostaa, aika lailla lounaan jälkeen, Kivilahti selittää.

– Siinä kolmen jälkeen alkaa aktiivisuus ja seitsemän maissa se jo isossa mittakaavassa lopahtaa. Tällä aikavälillä ruoan verkkokauppa palvelee aikaisintaan vasta seuraavan päivänä. Eli jos ihmiset haluavat lounaan jälkeen jotain pitää käydä kaupassa. Jos on suunnitelmallisempi, niin sitten voi edellisenä iltana tilata verkosta, mutta tämä joukko on hirveän pieni. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen, miksi ruoan verkkokauppa on niin pientä Suomessa, Kivilahti sanoo.

Ja juuri tähän rakoon Ada Fresh aikoo iskeä. Yritys lähtee siitä, että se on palveluna tarjolla silloin, kun asiakkaat tarvitsevat, ja toimittaa ruoan nopeasti tilauksen jälkeen.

Testiasiakkailta on ainakin tullut hyvää palautetta, Kivilahti kertoo.

Toimitusmaksulla on väliä

Ada Freshin taustalla ovat Arhi Kivilahden lisäksi Antti Everi ja Klaus Hannus, joilla kaikilla on kaupanalalta kokemusta. Kaikki ovat ainakin jossain välissä toimineet Keskon palvelussa.

Kivilahti on toiminut muun muassa Keskossa päivittäistavarakaupan kehitysjohtajana vastuualueenaan digitaaliset palvelut.

Nyt kolmikolla on kädet täynnä oman firman pyörittämisessä.

– Olemme ihan tosissamme tämän kanssa. Kun ei palkkatuloja ole enää, ei voi muuta ollakaan kuin tosissaan, Kivilahti naurahtaa.

Koska firmassa on vasta neljä työntekijää, ei asiakkaitakaan oteta vielä paljon. Kivilahden mukaan alkuun on tarkoitus palvella pientä asiakasjoukkoa hyvin, mieluummin kuin isompaa joukkoa keskinkertaisesti. Yritys pystyisi ottamaan enemmänkin asiakkaita, mutta vielä se ei halua niin tehdä, jotta palvelu pysyisi mahdollisimman laadukkaana.

– Mieluummin lähdemme siitä, että otamme pienen joukon asiakkaita, palvelemme heitä hyvin ja ymmärrämme sen, mitä se edellyttää meiltä. Meillä on esimerkiksi vasta oletus tilausten koosta, mutta emme tiedä vielä millaisia tilaukset tulevat olemaan.

– Tavoitteenamme on, että pystyisimme joka viikko ottamaan lisää asiakkaita ja kasvamaan tasaisesti.

Tästä tullaankin yrityksen toimintamalliin.

Vielä tällä hetkellä yritys hakee tilauksen saatuaan lähimmästä kaupasta tuotteet ja toimittaa ne vauhdilla asiakkaalle. Omia varastoja tai kylmiöitä yrityksellä ei vielä ole, koska toiminnan katsottiin käynnistyvän ketterämmin ensi alkuun näin.

Mutta miten toimitusmaksu voi olla vain kolme euroa, kun jonkun pitää tuotteet kuitenkin kerätä ja toimittaa?

Ada Freshissä on katsottu, että toimitusmaksu on se, mikä kannattaa pitää alhaisena ja sen sijaan ottaa itse tuotteista hivenen korkeampi hinta. Yritys laskee sen varaan, että alhainen toimitusmaksu houkuttelisi asiakkaita tilaamaan useammin ja ehkä vähemmän kerralla, kuin isompi toimitusmaksu, jolla helpommin sitten myös tilataan isompia satseja ja harvemmin.

– Jos toimitusmaksu on 6-10 euroa tai jopa enemmän, pidetään sitä suurena, Kivilahti sanoo.

Kunhan Ada Fresh saa toimintansa pilotin jälkeen kunnolla käyntiin, aikoo yritys hankkia omia varastoja ja myytävät tuotteet tukusta.

Sitten se pystyy panostamaan vielä paremmin tehokkuuteen ja tavaroidenkin keräysaika lyhenee.

Yritys ei aio kerätä tuotteita valmiiksi kylmiöihin, vaan kerää niitä sitä mukaa kun tilauksia tulee. Kun vielä toimitusalue pidetään pienenä, pysyvät myös kulut suhteellisen alhaisina, Kivilahti kertoo.

Ruotsi viisi vuotta edellä

Suomessa ruoan verkkokauppa ei ole meinannut millään lähteä tulille. Täällä ruoan verkkokaupan haasteena on pidetty niin sanottua viimeistä mailia.

– Meidän hypoteesi on, että suurin haaste johtuu siitä, että se viimeinen maili on liian pitkä, Kivilahti sanoo.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että ruoan verkkokaupan pitäisi keskittyä pienemmille alueille ja pienempiin toimitusmatkoihin. Kun verkkokaupalla on iso varasto ja se kuljettaa isolle alueelle, tulee väkisinkin hukka-ajamista ja etäisyydet ovat pitkiä.

”Se on kallista ja hidasta”

– Me lähdimme tässä pilotissa testaamaan sitä, mikä on halvin, ketterin ja paras tapa hoitaa ruoan verkkokauppaa, ja sitä kautta oppimaan. Oma varasto tulee sitten kun aika on kypsä.

Vielä tällä hetkellä verkkoruokakaupan arvo Suomessa on noin 48 miljoonaa euroa. Sen osuus kaikesta päivittäistavarakaupasta on vain 0,3 prosenttia, joten kasvunvaraa on huomattavasti.

Länsinaapurissa Ruotsissa ruoan verkkokaupan osuus on 3 prosenttia.

– Olemme ruoan verkkokaupassa Ruotsia yli viisi vuotta jäljessä, eikä Ruotsikaan ole mikään edelläkävijä ruoan verkkokaupassa, Kivilahti sanoo.

– Suomessa ruoan verkkokauppa on hämmästyttävän pientä. Eihän se vastaa edes yhden hypermarketin myyntiä.