Ruotsalainen musiikin suoratoistopalvelu Spotify listautuu New Yorkin pörssiin

Aikoinaan startup-yrityksenä aloittanut ruotsalainen Spotify on kasvattanut voimakkaasti käyttäjiään viime vuosina ja on tällä hetkellä musiikin suoratoistopalveluiden markkinoiden johtaja. BBC:n mukaan sillä on 71 miljoonaa maksavaa asiakasta, tuplasti enemmän kuin Applella, jonka palvelu on seuraava listoilla.