Saksalaisyhtiöltä 100 miljoonan euron akkutehdas Suomeen – jätti-investoinnista sata uutta työpaikkaa

100 miljoonan euron investoinnin on arvioitu tuovan kaupunkiin yli sata työpaikkaa. Tehtaan on määrä olla toiminnassa vuoden 2020 loppupuolella.

– Meillä on hyvin raaka-aineita, mutta vielä tärkeämpi tekijä on, että meillä on metallien jalostusosaamista. Lisäksi Suomessa yrityksille on vakaa toimintaympäristö ja osaamme hoitaa ympäristöasiat hyvin.