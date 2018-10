Suunnittelitko jääväsi eläkkeelle joulukuussa? Ei kannata – Ekonomistin arvio: Vaikutus jopa tuhansia euroja

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Tilastokeskuksen lukuihin kohdistuu erityinen mielenkiinto siksi, että niiden avulla on laskettavissa ensi vuoden alussa työeläkkeisiin tehtävät indeksikorotukset.

– Eläkkeitä korotetaan vuoden alussa työeläkeindeksillä, jossa inflaation osuus on 80 prosenttia ja palkkakehityksen 20 prosenttia. Vuosittainen indeksikorotus koskee lähes 1,5 miljoonaa työeläkkeen saajaa.

– Eläkkeisiin heijastuva inflaation kiihtyminen on yhä maltillista, mutta taustalla on silti melko laaja-alainen hintojen nousu eri tuoteryhmissä. Inflaatiota kiihdyttävät elintarvikkeiden kallistuminen, öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun vaikutus bensan hintaan sekä alkoholi- ja tupakkatuotteiden veronkorotukset.

Eläkkeiden ostovoima polkee paikallaan

– Korotus on euromääräisesti jonkin verran suurempi kuin muutamalla edellisellä kerralla. Käytännössä nousu kertoo vain siitä, että inflaatio on pikku hiljaa vauhdittumassa kohti tavanomaisempaa tahtia. Ensi vuodelle ennustettu inflaatiovauhti on melko tarkalleen indeksikorotuksen suuruinen, eli eläkkeiden ostovoima polkee yhä paikallaan.