Svenska Dagbladet: Telian pääomistaja, Ruotsin valtio vastustaa kauppaa Bonnierin tv-liiketoiminnasta, neuvottelut jatkuvat silti

Telian pääomistaja on Ruotsin valtio, ja sen suhtautuminen kauppaan on ollut epäileväinen. Lehden mukaan Telia kuitenkin aikoo jatkaa neuvotteluja valtion vastustuksesta huolimatta.

Telia vahvisti jo toukokuun lopussa, että yhtiö on neuvotellut Bonnierin kanssa tv-liiketoiminnan ostamisesta. Kaupan hinnaksi on arvioitu noin 10–12 miljardia kruunua eli on noin miljardi euroa. Kaupan toteutumisesta on määrä tiedottaa ennen juhannusta.