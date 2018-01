Tallinna-tunnelin puuhamies Vesterbacka: Tunneli rakennettaisiin kiinalaisella rahalla – joululahja vuodelle 2024

– Kuten joka suunnitelman tai startupin kohdalla, jos suunnitelma on tarpeeksi hyvä, rahan löytäminen ei ole ongelma.

Vesterbacka sanoo, että koko hanke on tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahalla. rahaa ei pyydetä kummankaan maan hallitukselta eikä EU:lta.

Tunnelintekijöiden aikataulu on nopea. Vesterbackan mukaan kaksi pääkaupunkia on yhdistetty vuoden 2024 jouluaattoon mennessä. Arvio kustannuksista on noin 15 miljardia euroa.