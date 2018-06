Talouselämä: Keskuspankkien kattojärjestö vertaa kryptovaluuttoja Tamagotchiin ja Ponzi-huijaukseen

Raportissa BIS:n tutkimusjohtajan mukaan perinteisellä rahalla on arvoa koska sitä käytetään, mutta kryptovaluuttaa on ostettu lähinnä sijoitusmielessä ja spekulatiiviseen arvonnousuun perustuen. Hän vertaakin virtuaalivaluuttaa esimerkiksi virtuaalilemmikki Tamagotcheihin.

Ponzi-huijaus on pyramidihuijauksen muoto, jossa joku kerää pääomia kuviteltua tai olemassa olevaa sijoituskohdetta varten luvaten sijoituksille paljon muita nopeampaa ja korkeampaa tuottoa.

BIS on on kansainvälinen rahoitusjärjestö, jonka pääkonttori sijaitsee Baselissa. Se hoitaa osaa kansainvälisistä valuuttavarannoista. Se on eräänlainen pankki maailman keskuspankeille.