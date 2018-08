Technopoliksesta isot kaupat – tarjous yhä ehdollinen: "Pidämme hintaa kohtuullisena"

Technopoliksen osakkeenomistajille tarjotaan 4,65 euron käteisvastike jokaisesta osakkeesta, mikä merkitsee 13 prosentin preemiota maanantain 4,09 euron päätöskurssiin. Technopoliksen kaikkien osakkeiden arvo ostotarjouksen mukaan on noin 729,7 miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Hallitus suosittelee hyväksymistä

Technopoliksen hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Technopoliksen osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Technopoliksen suurimmat osakkeenomistajat, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mercator Capital Ab, jotka edustavat yhteensä noin 34,5 prosenttia Technopoliksen osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.

Ostotarjouksen tekijä on Kildare Nordic Acquitsitios. Se on yksityinen yhtiö, joka viime kädessä omistaa Kildare European Partners II, LP, jonka neuvonantajana toimii Kildare Holdings.

"Pidämme hintaa kohtuullisena"

Kildare Partners on vuonna 2013 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö, joka on kerännyt yli 3,5 miljardin euron arvosta täyden valtakirjan perusteella hallinnoitavia, oman pääoman ehtoisia sitoumuksia joukolta institutionaalisia sijoittajia, joihin kuuluu eläkerahastoja, lahjarahastoja ja valtiollisia sijoitusrahastoja. Perustamisestaan lähtien Kildare Partners on hankkinut noin 4,4 miljardin euron arvosta kiinteistöomaisuutta Britanniasta, Saksasta, Alankomaista, Irlannista, Italiasta, Ruotsista, Norjasta, Ranskasta, Portugalista ja Belgiasta.