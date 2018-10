Tšernobyliin avattiin uusi aurinkovoimala – ydinvoimalaonnettomuus sulki alueen 30 vuodeksi

Tšernobylin ydinvoimalassa Ukrainassa vuonna 1986 sattunut onnettomuus sulki alueen yli 30 vuodeksi, mutta nyt siellä on taas toimintaa. Tosin melkoinen osa saastuneesta alueesta pysyy suljettuna vielä erittäin pitkän ajan.

Tuhoutuneen ydinvoimalan lähelle 3 700 aurinkopaneelia

Alueelle on kuitenkin perustettu muun muassa aurinkovoimala, jonka viralliset avajaiset olivat viime viikon perjantaina.

Solar Chernobyl -hanketta johtavat Ukrainan energiayhtiö Rodina ja Enerparc AG Saksassa. Ne ovat pystyttäneet lähelle tuhoutunutta nelosreaktoria yli 3 700 aurinkopaneelia. Voimala-alueen pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria.

Uusi voimalaitos on syöttänyt energiaa Ukrainan sähköverkkoon jo heinäkuun alusta lähtien. Tšernobylin viimeisen ydinreaktorin sulkemisesta on jo 18 vuotta sitten.

Saastunut alue oiva paikka aurinkovoimalalle

Aurinkovoimalan paikkaa pidetään hyvänä, sillä noin 2 600 neliökilometrin saastunut alue on lähes tyhjä. Siellä on vaarallista oleilla pitkään. Säteilyn vuoksi esimerkiksi maanviljelys ei onnistu. Alueesta on tullut villieläinten paratiisi.