UPM:n Jussi Pesonen MTV:n Uutisextrassa: "Katson UPM:n etua, mutta salaa toivon, että Suomi pärjää"

– Totta kai siitä on huojentunut olo, että 20 vuosineljännestä yhtä soittoa on tulos parantunut, Pesonen sanoo MTV:n Uutisextrassa.

– Yritystukikeskustelussa on noussut taas pintaan, että me olisimme vanhan säilyttäjiä eikä uudistajia. Joskus ennen olisin voinut tämän hyväksyä, mutta en enää.

Yksi esimerkki tästä on Pesosen mukaan biopolttoaineet. UPM:llä on biopolttoainelaitos Lappeenrannassa ja uuden laitoksen suunnittelu on alkuvaiheessa Kotkassa, jossa on tulossa ympäristövaikutusten arviointi.