Valmet Automotive palkkaa tuhat uutta työntekijää Uuteenkaupunkiin

Työntekijätarve on lisääntynyt autokonserni Daimlerin Mercedes-Benzin uuden A-sarjan valmistuksen takia. Yhtiön henkilöstöjohtaja Tomi Salo uskoo, että tehtaalle löydetään tarpeeksi osaavia työntekijöitä.

– Viime vuonna rekrytoimme Uuteenkaupunkiin yli 2000 henkilöä. Ihmisiä on tullut ympäri Suomea eli valmiutta työn perässä muuttamisen on löytynyt, Salo sanoo.

Salon mukaan Uudessakaupungissa ja lähikunnissa on tapahtunut paljon viime vuosina tehtaan rekrytointien takia. Esimerkiksi asuntorakentamista on pitänyt lisätä tuntuvasti.

– Se on tietenkin haasteellista kunnille, kun puhutaan näin suurista määristä nopealla aikataululla.

Tuotantoa varten tehtaalle on hankittu uusia robotteja 73 kappaletta. A-sarjaa valmistavassa hitsaamossa on 223 robottia, ja sen automaatioaste on 95 prosenttia.