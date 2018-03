Varainsiirtoveroa kuvaillaan hiekaksi asunnonvaihdon rattaissa: "Lasku voi olla yhteiskunnalle kallis"

– Varainsiirtovero on ylimääräinen hiekka asuntomarkkinoiden rattaissa. Jos lähdetään siitä, että useimmiten asuntoa vaihdetaan tarpeeseen eikä keinottelumielessä, tämä on yksi ehkäisevä tekijä muiden joukossa. Suomessa tilanne on se, että vapaa työvoima painottuu tietyille alueille ja työpaikat tietyille alueille, tämä kohtaanto-ongelma on yhteiskunnalle kallis. Lopulta lasku yhteiskunnalle voi olla suurempi kuin veron tuotto, Metsola pohtii.