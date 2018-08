Vienti Venäjälle on tyrehtynyt, mutta toivoa on: Näillä aloilla Suomella olisi mahdollisuus pärjätä Venäjällä

– Merkittävin syy on valuuttakurssi eli ruplan heikentyminen on tehnyt vientituotteista kalliimpia. Lisäksi Venäjällä on ohjelmia, joiden avulla suojellaan venäläistä tuotantoa, mikä tarkoittaa, että venäläiset tuotteet ovat ensisijalla kuntien ja valtioiden hankinnoissa, East Officen toimitusjohtaja Ilkka Salonen selittää.

"Venäjän markkinoilla on potentiaalia"

– Vaikea sanoa, mikä on sanktioiden ja kotimaisen tuotannon suosimisen yhteisvaikutus, mutta kyllä Venäjän markkinoilla on minun mielestäni aina potentiaalia.

– Talouspolitiikka on ollu hyvin onnistunut, budjetti on ylijäämäinen, työttömyys alhaalla, inflaatio tullut alas ja vaihtotaso on ylijäämäinen, mutta se mikä on ongelma, on se, että vaikka talous kasvaa, se kasvaa tuskallisen hitaasti, Salonen summaa.